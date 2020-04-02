В России отрепетировали масштабные воздушные бои

Сообщается, что в отработке воздушного боя приняли участие более 100 боевых самолётов и вертолётов.

Учения начались 30 марта. Первым делом устроили «Слоновью прогулку» — массовый взлёт самолётов и вертолётов для эвакуации на другие аэродромы.

Затем наземные группировки ПВО и истребители отразили условный ракетный авиационный удар. После этого штурмовики, вертолёты и бомбардировщики провели ответную атаку. Воздушные бои отрепетировали в небе Кубани, Ставрополья и Крыма.

Во время боёв совершили более 2,5 тысяч выстрелов зенитной артиллерии, использовали более 300 зенитных управляемых ракет и примерно 100 авиационных средств поражения.