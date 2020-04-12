Наука и технологии
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В России ответили на критику отечественных ракет со стороны Илона Маска
Рогозин заявил, что Роскосмос в указаниях Вашингтона не нуждается
В интернете продолжает разворачиваться спор между главой SpaceX Илоном Маском и директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Сначала руководитель госкорпорации заявил, что она снизит цены на пуски ракет из-за демпинга американских компаний. Затем в Twitter глава SpaceX отметил, что проблема российской космонавтики заключается в невозможности повторного использования носителей. Теперь в России ответили на критику отечественных ракет со стороны Илона Маска.
В своём Twitter-аккаунте Рогозин написал, что Роскосмос в указаниях Вашингтона не нуждается. Все указания корпорация получает от президента России.
В ещё одном твите Рогозин охарактеризовал слова Маска как «цинизм и лицемерие». «Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг», — пишет глава Роскосмоса.