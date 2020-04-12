В России ответили на критику отечественных ракет со стороны Илона Маска

В своём Twitter-аккаунте Рогозин написал, что Роскосмос в указаниях Вашингтона не нуждается. Все указания корпорация получает от президента России.

В ещё одном твите Рогозин охарактеризовал слова Маска как «цинизм и лицемерие». «Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг», — пишет глава Роскосмоса.