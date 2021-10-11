В России ответили на обвинения в краже вакцины у британцев

«Газета The Sun —это очень известная, глубоко ненаучная газета. Наверно так мы и относимся к этим публикациям», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

The Sun утверждает, что полученные данные Россия использовала для создания вакцины «Спутник V». Доказательства этого якобы есть у британских спецслужб. Стоит отметить, что обе вакцины — «Спутник V», и AstraZeneca — являются двухкомпонентными векторными препаратами, созданными на основе ослабленных аденовирусов. Но в составе российской вакцины используется два разных аденовирусных вектора человека, а в составе британской — аденовирус шимпанзе.