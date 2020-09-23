В России ожидается дефицит новых PlayStation 5

Выход PlayStation 5 в России ожидается 19 ноября. Цена консоли в версии без дисковода составит 37 999 рублей, а в версии с дисководом — 46 999 рублей.

Как пишут журналисты, Sony выделила для российского рынка слишком мало консолей. Дефицит может быть устранён только к марту-апрелю 2021 года. Аналитик, который беседовал с изданием, рассказал, что в России уже наблюдается недостаток PlayStation 5 (предзаказ можно оформить с 17 сентября 2020 года). По прогнозу эксперта, первоначальный спрос россиян удастся удовлетворить только на 20-25%.