В России «оживили» снимки военных лет

Проект называется «Оживший кадр». Видео с результатами обработки опубликовали на YouTube.

Для проекта использовали архивные фото, на которых запечатлены труженики тыла, выпускавшие боевую технику для фронта. В частности, на снимках показана работа заводов по выпуску танков, авиадвигателей: предприятий «ОДК», Курганмашзавода, «УВЗ». Кроме того, запечатлён процесс ремонта техники.

На одной фотографии, например, изображён процесс ремонта танка Т-26 на Сталинградском тракторном заводе. На другом снимке — цех по сборке Т-34.

В Ростехе рассказали, что обрабатывали кадры методом Parallax, который позволяет работать со слоями фотографии и анимировать снимки за счёт смещения объектов.