В России пересоберут трофейные дроны против украинских войск

Опубликовано 20 января 2025, 20:151 мин.
В России пересоберут трофейные дроны против украинских войскПойдут на пользу стране
Российские военные из Северной группировки планируют перепрофилировать захваченные у украинских войск беспилотники FPV и использовать их в боевых действиях. Эти дроны были перехвачены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничном Курске.
Командир взвода, известный под позывным «Борода», рассказал, что беспилотники были собраны в течение двух дней и будут переоборудованы для сбора разведданных перед применением против украинских войск.
Министерство обороны подчеркнуло активную роль подразделений РЭБ в СВО. Эти подразделения работают над нарушением и уничтожением систем связи, радаров и систем наведения противника, используя передовые технологии. Они также помогают предотвращать атаки беспилотников, круглосуточно используя различные системы электронных помех и разведки.
Подразделения радиоэлектронной разведки отслеживают и обнаруживают вражеские беспилотники на малых и средних высотах, передавая видеоданные в режиме реального времени на свои системы.