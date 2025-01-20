Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2025, 20:15
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В России пересоберут трофейные дроны против украинских войск

Пойдут на пользу стране
Российские военные из Северной группировки планируют перепрофилировать захваченные у украинских войск беспилотники FPV и использовать их в боевых действиях. Эти дроны были перехвачены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничном Курске.
В России пересоберут трофейные дроны против украинских войск
© Ferra

Командир взвода, известный под позывным «Борода», рассказал, что беспилотники были собраны в течение двух дней и будут переоборудованы для сбора разведданных перед применением против украинских войск.

Министерство обороны подчеркнуло активную роль подразделений РЭБ в СВО. Эти подразделения работают над нарушением и уничтожением систем связи, радаров и систем наведения противника, используя передовые технологии. Они также помогают предотвращать атаки беспилотников, круглосуточно используя различные системы электронных помех и разведки.

Подразделения радиоэлектронной разведки отслеживают и обнаруживают вражеские беспилотники на малых и средних высотах, передавая видеоданные в режиме реального времени на свои системы.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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