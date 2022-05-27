В России перестал открываться Netflix. Помогает только VPN

На момент публикации новости проблема сохранялась. Пока неясно, ошибка это или блокировка сервиса на территории страны. Сообщается однако, что проблемы с доступом к сервису наблюдаются и в других странах, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании.

Стоит отметить, что хоть Netflix и объявил о приостановке работы в России в марте, смотреть фильмы на сервисе всё равно было можно. Более того, Netflix продолжал добавлять контент как с дубляжом, так и с русскими субтитрами.