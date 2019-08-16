Россияне не смогут анонимно пополнить проездной на автобусы и электрички из-за нового закона

В этом месяце Путин подписал поправки к закону о национальной платёжной системе. Через год они вступят в силу, и именно из-за них россияне лишатся возможности пополнять наличными транспортные карты без предъявления паспорта.

Стоит отметить, что сейчас анонимно можно пополнять проездные более чем в 60 городах России. Поправки коснутся карт, используемых для оплаты проезда как на наземном транспорте, так и на подземном потому, что они де-юре являются электронными кошельками.

Сообщается, что всего в стране работают почти 60 миллионов проездных. Однако 30 миллионов из них запрет обойдёт стороной. Спокойно могут выдохнуть жители Москвы Петербурга. При пополнении «Тройки» и «Подорожника» деньги приходят сразу на счёт компании, которая предоставляет транспортные услуги. То есть по факту пополнения электронного кошелька не происходит.