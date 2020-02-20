В России перестанут выпускать холодильники известной советской марки

Нерентабельным производство холодильников стало из-за высокой конкуренции на рынке. Поскольку СЭПО является частным предприятием, решение о прекращении изготовления холодильников принималось собственниками и акционерами.

Жители Саратовской области уже отметили, что регион лишается одного из брендов, кроме того, последуют очередные сокращения. Интересно, что после этого вице-губернатор области заявил, что власти не допустят сокращения рабочих местах. И, вероятно, говорить о закрытии производства преждевременно.

Напомним, СЭПО было создано в 1939 году. Более 55 лет оно производит холодильники и морозильники «Саратов». Также предприятие создаёт специальные агрегаты для авиационных двигателей.