В России перевыпустили винтовочные прицелы времён Великой Отечественной Войны

Сообщается, что эта особая партия гражданских прицелов была создана в Новосибирске для рынка Евросоюза. Помимо прицела ПУ3,5х22 с кожаными колпачками в футляре в набор входят памятные значок и нашивка, открытка и историческая справка на английском языке, выполненные в стиле СССР 40-х. На каждом прицеле есть специальная табличка с гравировкой даты, когда на Красной площади провели военный парад.

Всего было изготовлено 300 подарочных наборов специально к годовщине битвы под Москвой. Эти наборы сделаны для зарубежных пользователей, которые интересуются историей России.