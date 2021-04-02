Наука и технологии
Сегодня в 18:14
В России перезапустили Rutube
Пока изменена веб-версия
Российская видеоплатформа Rutube перезапустилась в новом формате. На сайте изменился интерфейс.
Как пишет ТАСС, первые изменения затронули именно веб-версию Rutube. Команда сервиса полностью переработала интерфейс, сделала удобную навигацию, добавила новые цветовые решения и возможности управления контентом.
Для просмотра видео пользователям не нужно регистрироваться. Они могут создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент. Также на Rutube доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями, но пока в бета-версии. В будущем на сайте появится больше «фишек». Планируется и перезапуск мобильного приложения.
Напомним, в конце 2020 года холдинг «Газпром-медиа» купил Rutube. Глава холдинга, который является бывшим главой Роскомнадзора, заявил, что платформу сделают такой же удобной, как YouTube.