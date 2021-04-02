В России перезапустили Rutube

Как пишет ТАСС, первые изменения затронули именно веб-версию Rutube. Команда сервиса полностью переработала интерфейс, сделала удобную навигацию, добавила новые цветовые решения и возможности управления контентом.

Для просмотра видео пользователям не нужно регистрироваться. Они могут создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент. Также на Rutube доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями, но пока в бета-версии. В будущем на сайте появится больше «фишек». Планируется и перезапуск мобильного приложения.

Напомним, в конце 2020 года холдинг «Газпром-медиа» купил Rutube. Глава холдинга, который является бывшим главой Роскомнадзора, заявил, что платформу сделают такой же удобной, как YouTube.