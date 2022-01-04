В России планируют объединить вакцины от гриппа и коронавируса

Гендиректор «Ростеха» уточнил, что уже имеются хорошие результаты исследований, однако остались вещи, над которыми еще следует поработать

Ранее в трех бразильских штатах - Рио-де-Жанейро, Сеара и Сан-Паулу сообщили о положительных анализах как на Covid, так и на Грипп у некоторых пациентов, этот феномен прозвали “Флюроной”. Эксперты считают, что в будущем стоит ожидать намного больше подобных случаев.