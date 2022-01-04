В России планируют объединить вакцины от гриппа и коронавируса

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В России планируют объединить вакцины от гриппа и коронавирусаИ когда подобный препарат выйдет на рынок
Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что появления единой вакцины от гриппа и COVID-19 осталось ждать не так долго.
По словам Чемезова, вакцина может появиться уже в 2022 году.
Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно.
Сергей Чемезов
Генеральный директор корпорации «Ростех»
Гендиректор «Ростеха» уточнил, что уже имеются хорошие результаты исследований, однако остались вещи, над которыми еще следует поработать
Ранее в трех бразильских штатах - Рио-де-Жанейро, Сеара и Сан-Паулу сообщили о положительных анализах как на Covid, так и на Грипп у некоторых пациентов, этот феномен прозвали “Флюроной”. Эксперты считают, что в будущем стоит ожидать намного больше подобных случаев.
Источник: РИА новости