В России пластик переработали в автомобильное топливо

Наука и технологии
Сегодня в 15:12
1 мин.
В России пластик переработали в автомобильное топливоНайден эффективный способ
Пластик разлагается очень долго и из-за этого представляет собой большую проблему для окружающей среды. Учёные Пермского Политеха предложили один из способ уменьшить объёмы отходов — перерабатывать их в дизельное топливо и сырьё для нефтехимии.
В частности учёных интересовали полимерные отходы. Более половины от них — это полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Сейчас на нефтеперерабатывающих предприятиях используются установки каталитического крекинга для получения высокооктанового бензина, газойля и других продуктов. Во время этого процесса тяжёлые молекулы углеводородов нагреваются и распадаются на лёгкие. Задумка учёных состоит в том, чтобы добавлять к этому сырью пластиковые отходы.
Эксперименты показали, что полиэтилен можно переработать практически без снижения эффективности процесса.
Источник: Naked Science