В России пластик переработали в автомобильное топливо

В частности учёных интересовали полимерные отходы. Более половины от них — это полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Сейчас на нефтеперерабатывающих предприятиях используются установки каталитического крекинга для получения высокооктанового бензина, газойля и других продуктов. Во время этого процесса тяжёлые молекулы углеводородов нагреваются и распадаются на лёгкие. Задумка учёных состоит в том, чтобы добавлять к этому сырью пластиковые отходы.

Эксперименты показали, что полиэтилен можно переработать практически без снижения эффективности процесса.