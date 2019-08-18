В России побили рекорд по скорости передвижения танка

Танковый биатлон — это состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танков и точности стрельбы из установленного на них оружия. По традиции такие соревнования проводятся на полигоне «Алабино» в Московской области.

Вчера, 17 августа, сборная России победила в финальной эстафете. Танкисты смогли поразить 21 мишень из 24. Второе место заняла сборная Белоруссии, а третье — Казахстана.

Соревновались танкисты на модернизированных версиях Т-72Б3, предназначенных специально для танкового биатлона. В них есть панорамный тепловизионный прибор командира, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, автомат переключения передач и система управления движения с речевым информатором.