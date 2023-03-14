В России подготовили законопроект о запрете штрафовать людей за лайки в соцсетях

Депутат Антон Ткачёв сказал, что в «Новых людях» считают неприемлемым штрафовать людей за эмоции.

«Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях. Невероятно, но факт: людей в России привлекают по статьям только за одно нажатие мышкой. Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста. Поэтому мы предлагаем дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях. Российскую армию нельзя дискредитировать лайком», — сказал Ткачёв.

Он также сослался на позицию Верхового суда РФ, который постановил, что нельзя «привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом».

Сегодня Госдума приняла закон об ответственности за «дискредитацию и клевету в отношении участников специальной военной операции». Всего за 2022 год, по подсчётам журналистов, в суды поступило около шести тысяч протоколов по поводу «дискредитации».