В России подорожали беспроводные наушники Apple

Как заметил TJournal, после презентации iPhone 12 выросли российские цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Журналисты предполагают, что дело в падении курса рубля по отношению к доллару.

Наушники AirPods второго поколения с обычным футляром подорожали с 13 490 рублей до 15 990 рублей. Такие же наушники, но с футляром для беспроводной зарядки стоят теперь 19 990 рублей вместо 15 990 рублей. Pro-версия AirPods стоила 20 990 рублей, а теперь за неё придётся отдать 24 990 рублей.

Приставка Apple TV 4K теперь оценена в 16 990 рублей за версию с 32 ГБ памяти. Раньше было 13 490. Версия с 64 ГБ подорожала с 14 990 рублей до 18 990 рублей.

Чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro стоит 13 900 рублей вместо 11 176 рублей. А беспроводной зарядный чехол для AirPods — 7990 рублей вместо 6590 рублей.