В России подсчитали беспилотные автомобили на дорогах

Их вывели на дороги общего пользования в рамках эксперимента по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств. Участниками этого эксперимента являются Минпромторг и МВД России.

ТАСС также напоминает, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности изменений правил дорожного движения (ПДД) для беспилотных автомобилей. Это помогло бы избавиться от жалоб граждан в правоохранительные органы, в которых указывается, что в ПДД не разрешено автоматизированное управление машинами.

ГИБДД пока не получили никаких поручений по изменениям правил для регулирования движения беспилотников.

Напомним, недавно в Татарстане произошёл курьёзный случай: сотрудники ГИБДД остановили беспилотный автомобиль «Яндекса», чтобы проверить у него документы.