В России подсчитали, сколько камней падает на Землю ежегодно с Марса и Луны

Астероид Веста меньше Марса и Луны и находится дальше от Земли, но благодаря слабой гравитации его обломки легко вылетают в космос даже при небольших столкновениях. Мелкие фрагменты могут попадать на орбиты, пересекающие Землю. Марсианские метеориты сложнее выбросить из-за сильной гравитации и атмосферы, поэтому такие события редки. Потоки с Луны и Марса оказались похожи по массе: лунные обломки летят короче, а марсианские — реже, но крупнее.

Учёные отметили, что даже за 4,5 миллиарда лет метеориты не повлияли существенно на состав земной коры. Всего за это время на Землю упало около 0,3 млрд тонн марсианского, 1,2 млрд тонн вестоидного и 0,4 млрд тонн лунного вещества.