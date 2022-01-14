В России поймали опасных хакеров после запроса США

Как пишет РБК, в России ликвидировано сообщество REvil. Члены группы атаковали информационные ресурсы зарубежных компаний. Хакеры внедряли вредоносное программное обеспечение, шифровали данные и вымогали деньги за их дешифрование.

В итоге операция по задержанию проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. У 14 хакеров изъяли более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса.

Хакеров обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса.