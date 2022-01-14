В России поймали опасных хакеров после запроса США

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В России поймали опасных хакеров после запроса СШАЛиквидировано хакерское сообщество REvil
Сотрудники ФСБ задержали в пяти регионах России членов хакерской группировки REvil. Запрос на их ликвидацию был получен от США. Джо Байден лично просил Путина принять меры против хакеров.
Как пишет РБК, в России ликвидировано сообщество REvil. Члены группы атаковали информационные ресурсы зарубежных компаний. Хакеры внедряли вредоносное программное обеспечение, шифровали данные и вымогали деньги за их дешифрование.
В итоге операция по задержанию проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. У 14 хакеров изъяли более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса.
Хакеров обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса.
Источник: РБК