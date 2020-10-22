В России показали беспилотник-сапёр

Новый мини-дрон — это, по сути, вертолёт с нелинейным локатором и дистанционным пунктом управления. Может работать на высоте до 30 метров. Когда беспилотник замечает взрывное устройство, он снижается. Оператор может подробно рассмотреть объект благодаря видеокамере на дроне.

Если предмет идентифицируется как бомба, беспилотник устанавливает на него тротиловый заряд, который можно заранее прикрепить на подвесное устройство, и улетает. Затем осуществляется подрыв.

Оператор видит на своём пульте траекторию полёта «Стрекозы». Если на пути аппарата нет опасных объектов, траектория обозначается зелёным цветом. При обнаружении подозрительного предмета, на экране появляется жёлтая метка. При идентификации объекта как бомбы она становится красной.