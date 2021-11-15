В России показали беспилотную версию новейшего истребителя Су-75

Известно, что в России уже началось производство опытных образцов Су-75. Первый полёт самолёта должен состояться в 2023 году.

По планам, истребитель сможет развивать скорость до 1,8 Маха, а дальность его полёта составит 2,8 тысячи километров. В «Ростехе» говорили, что самолёт будет дешевле конкурента F-35, поэтому у него высокий экспортный потенциал.