В России показали беспилотную версию новейшего истребителя Су-75

В России показали беспилотную версию новейшего истребителя Су-75В концептуальном ролике
На видео беспилотный истребитель работает вместе с пилотируемой версией самолёта. Также в ролике можно увидеть вооружение истребителя: ракету X-59 «Овод» класса воздух-поверхность, ракету РВВ-СД класса «воздух-воздух» с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения, а также авиационную управляемую ракету «Гром». Помимо этого, впрочем, истребитель сможет нести подвесные пушечные контейнеры, а ещё управлять роем ударных разведывательных беспилотников «Молния».
Известно, что в России уже началось производство опытных образцов Су-75. Первый полёт самолёта должен состояться в 2023 году.
По планам, истребитель сможет развивать скорость до 1,8 Маха, а дальность его полёта составит 2,8 тысячи километров. В «Ростехе» говорили, что самолёт будет дешевле конкурента F-35, поэтому у него высокий экспортный потенциал.