В России показали макет летающего автомобиля

Летающий автомобиль получил систему вертикального взлёта и посадки. В полёте управление им осуществляется без механизации крыла. Аэромобиль может пролететь максимум 600 километров.

Конструктор говорит, что его изобретение можно использовать как частное транспортное средство, аэротакси или же транспорт экстренных служб. По задумке Бегака, PCJ Begaerо может прилететь в зону заражения или чрезвычайного происшествия. Летающий автомобиль может привезти врача и увезти потерпевших. Всего аппарат может перевозить до 500 килограммов грузов.

В планах у конструктора — сделать пилотируемый и беспилотный варианты PCJ Begaerо. Пока неясно, будет ли использоваться летающий автомобиль в реальности.