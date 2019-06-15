В России показали новейший бронеавтомобиль «Тигр Next»

От глаз участников форума автомобиль скрывал брезент. Однако отдельные части машины были видны, поскольку чехол был немного приподнят. По крайней мере, можно было рассмотреть переднюю часть бронеавтомобиля со светодиодными фарами. Также спереди было видно буксировочное приспособление и решётку радиатора в форме трапеции.

Известно, что «Тигр Next» получил повышенную грузоподъёмность — до 1,6 тонн и более мощный, по сравнению с предыдущей версией автомобиля, дизельный двигатель. Сообщается, что машина может выдержать подрыв заряда до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Она предназначена для перевозки личного состава и специальных грузов.