В России показали новый робототехнический комплекс

Самоходный робот на базе БТР-МДМ «Ракушка» весит 17 тонн. Помимо него в комплекс входят носимый робот весом 12 кг, лёгкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн и боевой робот «Нерехта». Все эти автоматизированные машины могут управляться из одного центра. В Минобороны говорят, что это реализовано впервые.

Сейчас комплекс проходит испытания в 12 Центральном научно-исследовательском институте министерства обороны. Он уже завершил тесты на воздействие линий электропередач, на статическое электричество и на удары молнии.

Сообщается, что боевой робот «Нерехта» может оснащаться 12,7-мм пулемётом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова», а также автоматическим гранатомётом АГ-30М. Машину хотят в будущем оборудовать противотанковыми ракетами.