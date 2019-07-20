В России показали ответ беспилотным электрогрузовикам Илона Маска

Назвали его «Грузовикус». Он тоже беспилотный, должен быть оснащён компьютерным зрением, которое будет определять расстояние до соседних объектов. По идее создателей, грузовик должен снизить затраты на перевозки грузов. Ведь он может двигаться сам, без водителя, а значит ограничений у него нет.

Спереди «Грузовикус» имеет обтекаемый экран, разделяющий потоки встречного воздуха. Как говорят авторы, это минимизирует потери мощности и расход заряда батареи.

Конечно, поскольку делала концепт дизайн-студия, подробных технических характеристики ждать не стоит. Что касается внешности автомобилей, то определить, какой из них симпатичнее — сложно.