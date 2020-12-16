В России показали передвижную компьютерную лабораторию внутри грузовика

Комплекс создали специалисты ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина». Его задачи — собирать, обрабатывать, хранить и передавать данные для «оперативного решения задач в области обеспечения цифровой инфраструктуры».

Комплекс можно перемещать с помощью транспорта, и это делает его подходящим для работы на труднодоступных территориях. ЦОД может применяться, например, для разведки полезных ископаемых, строительства, в системе МЧС, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объектах Вооружённых сил России.

Сообщается, что для автономной работы комплексу не нужно подключение к сети. Он имеет автоматические системы пожарной сигнализации, защиту от пыли и влаги. Способен работать при температурах от -45 до +35 градусов по Цельсию.