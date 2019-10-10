В России показали первый смартфон для замены кассы в магазине

Технологию назвали SoftPOS. Представили её на форуме FINOPOLIS 2019 в Сочи. Во время презентации продемонстрировали работу устройства и провели пдатёж в пользу одной из благотворительных организаций. В качестве эквайера выступил Банк Русский Стандарт.

В пресс-релизе сказано, что SoftPOS принимает любые бесконтактные платежи при помощи обычного смартфона или планшета Samsung. Нужно лишь, чтобы банковская карта и устройство поддерживали технологию NFC.

Также специальное программное обеспечение превращает смартфон с SoftPOS в полноценную онлайн-кассу с функцией приёма платежей, «облачной фискализацией и возможностью добавления номенклатуры, назначения цен, скидок и отправки покупателям электронных чеков».

Платежи на крупные суммы нужно будет подтверждать цифровой подписью на дисплее смартфона. Технология уже получила сертификацию международных платёжных систем (МПС), которая гарантирует защиту от взломов, проникновения в систему и перехватов транзакций.