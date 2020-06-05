В России показали прототип популярного автомата АК-74М

В руках у ведущего оказался образец 5,45-мм автомат Калашникова, который был одним из прототипов «сотой серии». Так называют экспортные версии автомата АК-74М. Разработка этой серии началось в конце 80-х годов. Её целью было создание унифицированного образца автомата, предназначенного для вооружения всех родов войск и специальных служб.

Отмечается, что до начала разработки АК-74М уже существовал автомат, укомплектованный ночным прицелом. Кроме того, он имел специальное устройство для присоединения прицельных приспособлений. Такой автомат требовал дополнительного оборудования для изготовления, однако промышленность была заинтересована в сокращении затрат на производство. В итоге планки для ночных прицелов потребовали устанавливать на все образцы, что и было реализовано в модернизированном автомате Калашникова АК-74М.