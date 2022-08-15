В России показали робота-собаку с гранатомётом

На форуме М-81 показывали с прикреплённым гранатомётом. Утверждается, что он может вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие.

Робособаку, как пишут российские СМИ, собрала инжиниринговая компания АО «Интеллект Машин». Представители компании поведали, что робот может действовать в зоне чрезвычайных ситуаций для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. Помимо гражданских, он может выполнять и военные задачи.

Интересно, что робопса на форуме облачили в тканевый чехол, поэтому увидеть его истинный облик никто не смог. Некоторые пользователи отметили сходство М-81 с подобными роботами, которые есть в продаже. Иностранные журналисты, основываясь на внешнем сходстве, предположили, что мог использоваться Unitree Go1 стоимостью $2700.