В России показали роботов Росгвардии для разминирования

Речь идёт о модернизированном мобильном робототехническом комплексе МРК-15. Он применяется подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций и при работе со взрывоопасными предметами. Также МРК-15 можно использовать для проведения разведки потенциально опасных зон.

Комплекс способен грузить бомбу в защищённый контейнер. Его манипулятор позволяет управлять электрическими инструментами, в том числе аккумуляторной углошлифовальной машиной или дрелью.

Также Росгвардия показала работу инженерной машины СИМ-4. Это бронированный автобус «Федерал-М» с комплексом аппаратуры и оборудования. Он используется для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.