В России показали «убийцу танков»

«Спрут-СДМ1» создали на Курганмашзаводе. Лёгкий танк вооружён 125-мм пушкой 2А75. Утвержается, что по огневой мощи он равен танку Т-90МС. Также «Спрут-СДМ1» может использовать современные бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды и боеприпасы с дистанционным подрывом. Танк может поражать цели на расстоянии до 5 километров, пишет ТАСС.

По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова, «Спрут-СДМ1» на сегодня — единственный в мире образец современного лёгкого танка. Помимо своих тактико-технических характеристик, танк привлекателен и с точки зрения цены. Поэтому боевую машину показывают иностранным заказчикам на выставке.