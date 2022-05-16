В России покажут сериал, который полностью сочинил компьютер

Сюжет сериала вертится вокруг типичной российской семьи, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не выходят из своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. В результате герои осознают, что они персонажи ситкома.

Пока ведётся подготовка к съёмке проекта. Кастинг на некоторые роли пройдёт на платформе коротких роликов VK Клипы. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе VK Видео. Но когда, пока неясно.

Нейросеть разработали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox. Они обучили модель на популярных сериалах СТС, включая «Родком», «Ворониных», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха». Нейросеть может генерировать время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.