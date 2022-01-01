В России полис ОМС сделали цифровым

Наука и технологии
Сегодня в 13:11
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В России полис ОМС сделали цифровымА больничный лист будет только электронным
С 1 января 2022 года россияне смогут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрихового кода. Бумажные документы будут выдавать по желанию.
Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Штриховой код будут создавать с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, а информацию в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС.
Помимо этого, в цифровой формат переведут листки временной нетрудоспособности («больничные листы»). Теперь больница будет сразу формировать лист в электронном виде и передавать его в фонд социального страхования. Работодателю нужно будет сообщить номер больничного листа по телефону, электронной почте или лично.
Источник: TJ