В России полис ОМС сделали цифровым

Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Штриховой код будут создавать с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, а информацию в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС.

Помимо этого, в цифровой формат переведут листки временной нетрудоспособности («больничные листы»). Теперь больница будет сразу формировать лист в электронном виде и передавать его в фонд социального страхования. Работодателю нужно будет сообщить номер больничного листа по телефону, электронной почте или лично.