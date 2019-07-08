В России полностью автоматизировали выдачу загранпаспортов

Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. Комплекс может собирать биометрические данные заявителя: изображение его лица и отпечатки пальцев. А уже затем оформлять и выдавать готовые загранпаспорта. «Криптобиокабина» имеет защищённый антивандальный корпус.

Во время выдаче документа комплекс будет проверять пользователя при помощи двухфакторной биометрической верификации. Если всё в порядке, то автомат активирует загранпаспорт нового поколения.

«Ростех» заявляет, что все данные граждан будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Первые «криптобиокабины» появятся уже в июле в 14 многофункциональных центрах в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.