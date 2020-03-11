В России пообещали бороться с повышением тарифов на мобильную связь

Глава Минкомсвязи сообщил журналистам, что данный орган исполнительной власти не будет поддерживать рост тарифов на мобильную связь на фоне ослабления рубля.

«Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае», — отметил министр.

При этом он предположил, что операторы, скорее всего, смогут повышение цен обосновать, если оно будет носить долгосрочный эффект, если капитальные затраты на модернизацию сети станут большими. Тогда ведомство «будет разбираться».

Напомним, во вторник утром курс рубля вернулся к уровням февраля-марта 2016 года. Произошло это на фоне срыва сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.