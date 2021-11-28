В России пообещали «снайперскую точность» для новых артиллерийских систем

Эти системы получили новый управляемый реактивный боеприпас повышенной дальности. Как пояснил Баранец, «Град» стреляет на 20-30 километров, а «Торнадо» — на 120 километров.

Модернизированные системы обладают улучшенными точностью, дальностью и мощностью. Это оружие теперь намного эффективнее прежних модификаций.

В частности «Торнадо» задействует спутниковую связь и, благодаря этому и управляемым снарядам может нанести снайперский удар по вражеским объектам.

Напомним, на днях Минобороны России приняло решение о поставках в Восточный военный округ РСЗО «Торнадо-С». Сроки перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.