Наука и технологии
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В России пообещали «снайперскую точность» для новых артиллерийских систем«Торнадо»
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем хороши модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» и «Град», которые скоро поступят на вооружение Вооружённых сил (ВС) России.
Эти системы получили новый управляемый реактивный боеприпас повышенной дальности. Как пояснил Баранец, «Град» стреляет на 20-30 километров, а «Торнадо» — на 120 километров.
Модернизированные системы обладают улучшенными точностью, дальностью и мощностью. Это оружие теперь намного эффективнее прежних модификаций.
В частности «Торнадо» задействует спутниковую связь и, благодаря этому и управляемым снарядам может нанести снайперский удар по вражеским объектам.
Напомним, на днях Минобороны России приняло решение о поставках в Восточный военный округ РСЗО «Торнадо-С». Сроки перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.
Источник: ПолитЭксперт