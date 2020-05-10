В России пообещали создать полк с гиперзвуковым оружием

Издание «Известия» сообщает, что уже в следующем году пилоты сибирских самолётов МиГ-31 начнут осваивать гиперзвуковые ракеты. Планируется, что воинская часть в городе Канске полностью перейдёт на новое вооружение к 2024 году.

Журналисты уточняют, что занятия по освоению гиперзвуковых ракет в Канске начнутся в конце 2021 года. Задача занятий — подготовить пилотов к полётам на специальных режимах, необходимых для применения «Кинжалов».

Эксперты утверждают, что гиперзвуковые ракеты на вооружении в Красноярском крае «охладят любые горячие головы». Защитить «Кинжалы» от атак вероятного противника смогут новейшие зенитные ракетные системы С-350 «Витязь», которые встанут на вооружение в другой городе Красноярского края Ачинске до конца 2025 года.