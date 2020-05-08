В России пообещали вооружиться новой гиперзвуковой ракетой в течение года

Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, первый корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» примут на вооружение в конце 2020 — начале 2021 года.

Издание «РИА Новости» отмечает, что первые испытания «Циркона» начались в прошлом декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». В этом году ракету намерены испытать с надводных кораблей проекта 22350, а также с многоцелевых атомных подлодок проекта 885М.

Стоит отметить, что ранее, в апреле, СМИ сообщали о принятии «Циркона» на вооружение через два года.

Напомним, гиперзвуковая ракета «Циркон» должна иметь скорость 9 Махов, то есть в девять раз выше скорости звука.