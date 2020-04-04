В России попросили не распространять нерабочие дни на операторов и салоны связи

Об этом пишет издание «РИА Новости». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций просит не распространять режим нерабочих дней на операторов связи, салоны связи, компании из сферы информационных технологий и почту.

Напомним, в четверг президент России объявил, что режим нерабочих дней продлевается до 30 апреля. Регионы сами могут определить меры, которые будут применяться на территории субъекта. Указ президента не распространяется на некоторые организации, например продуктовые магазины и аптеки. Глава Минкомсвязи просит регионы внести в список таких организации вышеперечисленные.