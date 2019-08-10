В России посоревнуются в искусном вождении автозаков

ТАСС пишет, что это ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы. Участвовать в нём будут водители из более чем 10 регионов России.

Участникам будет необходимо продемонстрировать навыки маневрирования с препятствиями, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы. Водители будут выполнять упражнения «змейка», «эстакада», «заезд в гаражный бокс» и «параллельная парковка». В УФСИН отмечают, что водитель должен уделять внимание безопасности людей, которых перевозит. Также подчёркивается, что автомобили службы предназначены для перевозки лиц, содержащихся под стражей. Задержанных на митингах граждан ФСИН России не перевозит.

Этот турнир проводится уже третий год подряд. Он приурочен к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа.