В России поставили на конвейер истребители Су-57

Речь идёт о Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина. Подготовка к серийному производству Су-57 там велась несколько лет. Теперь она наконец завершена. Чиновник уверен, что мощности завода позволяют полностью выполнить контракт с Минобороны. При этом предприятие не перестанет выпускать самолёты Су-35.

Всего, по контракту, ему нужно создать 76 истребителей Су-57. Путин поручил, чтобы к 2028 году эти истребители поступили на вооружение трём авиационным полкам.

До 2023 года завод будет поставлять Су-57 со старыми двигателями. После — с новыми, которые обеспечат истребителю сверхзвуковую крейсерскую скорость.