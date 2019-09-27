В России поставили на поток производство фотографически похожих на человека роботов

Серийное производство роботов налажено в Перми. Как рассказал представитель компании, заказать андроида, копирующего внешность человека, может любой желающий. Возможности для применения таких роботов широки. Они могут быть компаньонами для людей, «работать» на кассах или в сфере развлечений.

СМИ сообщают, что технология Promobot позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. У компании также есть собственная методика создания искусственной кожи.

Как поведали в Promobot, несколько человек уже заказали себе таких роботов. «Российская газета» пишет, что один из заказов касался создания копии умершего человека.

Впервые компания представила человекоподобного робота в апреле. Он копировал внешность основателя Promobot.