В России построят целый жилой комплекс с 5G

Как пишет «Код Дурова», «Остров» должен получить полное покрытие сетью нового поколения. Застройщик уже заключил соглашение с МГТС. Предоставлять услуги 5G на территории ЖК будет оператор МТС. Обещают построить более 10 подходящих базовых станций.

Таким образом жители ЖК должны будут получить доступ к сети со скоростью до 1 Гбит/с. Застройщик надеется, что жильцам не придётся проводить проводной интернет в квартиры.

Стоит отметить, что пока в России нет ни одной полноценно развёрнутой коммерческой сети 5G. Действуют только тестовые зоны различных операторов. Судя по всему, в «Острове» 5G будет реализовываться по той же схеме. Указано, что пилотная территория с 5G появится в ЖК в ближайшие полгода.