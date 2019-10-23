В России построят космический туристический корабль на деньги американцев

Как рассказал исполнительный директор Роскосмоса, корпорация планирует доработать систему управления пилотируемого корабля «Союз» так, чтобы вести его было удобно одному человеку. По словам представителя компании, одним из членов экипажа при туристических полётах будет профессиональный космонавт.

Директор также уточнил, что полёт туристов на Международную космическую станцию (МКС) потребует заключения соглашений со странам-партнёрами, которые отправляют туда своих космонавтов.

Что касается финансирования, то проект не будет привлекать государственные деньги. Компания Space Adventures взяла на себя риск заказать корабль и проавансировала его.

Сообщается, что первый полёт состоится не ранее конца 2021 года.