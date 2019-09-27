В России построят полигон для лазерной стрельбы

Проект системы средств лазерной имитации стрельбы назвали «Стретта». Контракт на её разработку уже подписан. Предполагается, что будут созданы средства имитации и датчики поражения для всех стоящих на вооружении армии образцов стрелкового оружия, миномётов, гранатомётов и бронетехники.

Кроме того, в «Стретту» буду входить программные средства, способные анализировать действия военнослужащих. Это поможет улучшить программы их тренировок.

Какая именно компания будет выполнять заказ Минобороны, не сообщается. Но стоимость подписанного контракта равна 756 млн рублей. Создать «Стретту» должны к 2021 году.

За рубежом подобные системы лазерной имитации стрельбы уже существуют. Сначала Минобороны хотело купить немецкую систему, но завершению сделки помешали санкции против России.