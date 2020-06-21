В России построят трубу для имитации мощных атомных взрывов

Генераторы двух типов в трубе смогут моделировать атомный взрыв мегатонного класса, пишет ТАСС. Первый тип будет воспроизводить ударную волну, а второй — свет. Установку назвали трубой совместного действия.

В России уже есть подобная труба, но она может имитировать взрывы атомных бомб мощностью несколько килотонн. Новая получит большие возможности — мощь испытаний вырастет на три порядка.

Внутренний диаметр трубы составит 12 метров, а длина — 450 метров. В такой установке можно будет испытывать танки на устойчивость к ударной волне и световому излучению.