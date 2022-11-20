В России построят управляемую ИИ арктическую станцию

Площадь комплекса составит около 4,5 тыс квадратных метров, условия для работы и проживания будут созданы для 80 человек. Учитывая ее модульную конструкцию, а также целей проекта, в виде разработки новых технологий в энергетике для Арктики и проведении различных исследований, в том числе прикладных, по изучению климата региона и внедрению новых технологических решений в отдаленных северных поселениях, “Снежинку” уже называют “арктической МКС”.

На ноябрь этого года завершается подготовка к началу строительства, также прошли испытания оборудования и геофизические исследования на месте работы будущей станции, с помощью подводного дрона обследовано дно озера, прилегающего к площадке, отмечает “Техносфера”.