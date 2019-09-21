В России потерпел крушение вертолётный беспилотник

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России. Крушение произошло рядом с населённым пунктом Романцево в 08:35 по московскому времени. Никто из людей не пострадал.

Сам беспилотник представляет собой аппарат вертолётного типа. Он был создан по заказу Минобороны России. Работы над ним завершились в июле 2019 года, беспилотник проходил испытания. Аппарат К-2 должны были использовать в качестве мишени.

Беспилотник должен способен находиться в воздухе не менее 1 часа. Максимальная высота его полёта составляет 2,5 километра, дальность — более 100 км. По итогам испытаний аппарата должны принять решение о его поставке в войска.