Ferra

В России потратят 420 млн рублей на создание умной системы контроля труда

Она позволит избавиться от выездных проверок на предприятиях
«МегаФон» разработал концепцию платформы промышленного интернета вещей, которую будут использовать контрольно-надзорные органы. С её помощью они смогут контролировать выбросы промышленных предприятий и условия труда на них.

На создание такой платформы потребуется 420 миллионов рублей. Разработка концепции уже обошлась в 10 миллионов рублей. Чтобы провести пилотный запуск платформы понадобится ещё 270 миллионов рублей. Оператор работает над системой в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Платформу хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Базироваться она должна на российском ПО. В её задачи будет входить контроль выбросов предприятий и транспорта и мониторинг условий труда. Платформа должна избавить контрольно-надзорные органы от необходимости постоянных выездных проверок.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...