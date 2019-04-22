В России потратят 420 млн рублей на создание умной системы контроля труда

На создание такой платформы потребуется 420 миллионов рублей. Разработка концепции уже обошлась в 10 миллионов рублей. Чтобы провести пилотный запуск платформы понадобится ещё 270 миллионов рублей. Оператор работает над системой в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Платформу хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Базироваться она должна на российском ПО. В её задачи будет входить контроль выбросов предприятий и транспорта и мониторинг условий труда. Платформа должна избавить контрольно-надзорные органы от необходимости постоянных выездных проверок.