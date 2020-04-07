В России потренировались уничтожать рой военных дронов

Видео с учений опубликовало Минобороны России в YouTube. Боевые стрельбы провели подразделения войск противовоздушной обороны армейского корпуса Черноморского флота на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

В стрельбах задействовали расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса», «Стрела-10» и переносных «Игла». Последние отработали задачи по защите командных пунктов и других полевых объектов от атак с беспилотников условного противника. Расчёты зенитных ракетных комплексов также провели стрельбы по целям-имитациям.

«Российская газета» уточняет, что с помощью зениток ЗУ-23, установленных в грузовиках, военные учились бороться с ударом роя дронов.

Недавно, СМИ сообщали о первом применении турецкими военными роев беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией войсками в Сирии.